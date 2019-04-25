日本阿波踊舞團明晚南台首演 五甲龍成宮周邊交管

2019-04-25 19:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市五甲龍成宮今年擴大慶祝天上聖母誕辰，一連9天舉辦國際藝陣嘉年華活動，今晚推出日本藝文音樂祭，重頭戲明晚首訪南部的日本阿波踊舞團，將來台展開台日文化交流，成為媽祖文化國際交流盛會。

五甲龍成宮一連9天舉辦國際藝陣嘉年華，包括遶境祈福會、藝文之夜、台灣文化藝分享等，今晚將推出日本藝文音樂祭， 有日本和服走秀、歌唱及舞蹈等表演 。

重頭戲日本東京高圓寺阿波踊舞團明晚首訪南台灣，帶來阿波踊舞踩街表演，廟方說，「阿波舞」源於四國德島，是已有400年歷史的傳統舞蹈，從簡單的型發展成具有多樣性的舞蹈，就是阿波舞的魅力，現已發展成為代表東京文化活動之一。

值得一提的是，兩年一次的日本「東京高円寺阿波踊舞團」，今年派出南、北兩團各100人，一連來台演出3天，其中，南團明晚於鳳山五甲龍成宮踩街表演，是南台灣首演。

民政局說，為了確保活動順利進行，明天下午從3點至晚間8點管制五甲龍成宮附近周邊道路，受影響範圍包括五甲二路、南成街、鎮南街、龍成路、永和街等道路，請用路人提前改道。

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