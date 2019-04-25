空屋帶動租金降價！ 東區每坪租金已比西門町核心區便宜

2019-04-25 18:19

〔記者楊心慧／台北報導〕東區沒落議題備受各界關注，台北市產發局已有規劃，目前打算先定位東區商圈的特色，進行整體形象行銷，劃設巷弄人行系統、推動徒步區。當地商家表示，空屋帶動區域租金調降，東區每坪租金已比西門町核心區便宜，但市府應勸導租金在一定範圍內，避免人潮進來後，店面租金再度飆漲。

台北市產業發展局今開記者會，發表振興東區商圈策略，北市產發局長林崇傑表示，基本策略為「一個再定位，三個主策略」，將先定位出東區商圈的特色，進行整體形象行銷，再強化主題空間，包含規劃頂好廣場、龍門廣場的空間，並在假日辦活動、邀請表演團體進行戶外演出，最後則是劃設巷弄人行系統、推動徒步區。

近期東區租金調降，吸引不少新創公司、企業進駐，這次進駐東區的時刻旅行執行長李勁葦表示，東區最大的問題是沒有定位和特色，他發現東區其實有不少優秀的原創店家，卻無品牌包裝，政府扮演的角色是協助、輔導的角色，像是規劃徒步區、協助當地辦活動，協助東區定位出自己的特色，幫助當地行銷，整合市府的資源。

李勁葦指出，東區租金已有調降，目前比西門町便宜，東區消費力高，認為和西門町相比CP值更高，但認為政府應勸導租金有一定的範圍，避免人潮進來後，店面租金再度飆漲，又會面臨店家負擔不起的狀況。

住商機構不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，確實現在東區租金已比西門町便宜，像是忠孝東路SOGO到明曜百貨，過去的租金一坪2.5萬到3萬，現在已調降至1.8至2.2萬，西門町核心區域一坪則是2至2.5萬。

徐佳馨指出，西門町較偏遠的地方，像是長沙街二段前1坪約7000至8000元，東區較無人潮的地方則仍要一萬多元，目前東區核心店租可明顯感受到降租。

徐佳馨說，東區普遍降租1成至1成5，她認為幫助有限，因目前東區的問題是沒人潮、無亮點吸引民眾，需重新定位，經營自己的特色，不見得降租就會有幫助。

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