新北超商及咖啡店騎樓全面禁菸 9月起取締開罰

2019-04-25 12:42

〔記者何玉華／新北報導〕新北市衛生局宣布，即日起新北市境內「連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸」，首波包含7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社、星巴克、85度C、路易莎咖啡8家計約2600處。目前為宣導期，9月1日起將加強派員稽查及取締，違者最高可裁罰1萬元。

衛生局長陳潤秋表示，根據世界衛生組織資料，全球每年因菸害而死亡人數高達550萬人，若不採取積極防制措施，到2030年死於菸害將超過800萬人；此次禁菸範圍有別於以往室內公共場所，將禁菸範圍擴大至店家騎樓全面禁菸。

陳潤秋說，新北市成人吸菸率及青少年吸菸率已有下降趨勢且低於全國平均，但在室外公共場所二手菸暴露率部分仍高於全國，2017年暴露率57.3%，2018年公告診所前騎樓禁菸後，暴露率降到53.3%。

因此，為保護市民免於二手菸危害，雖然騎樓不是法定的禁菸場所，但依菸害防制法規定，各級主管機關可以自行公告指定，因此將「連鎖超商及咖啡店騎樓」列入禁菸範圍。對於在騎樓擺設桌椅的商家，也會列為納入無菸場所的目標。

新北市目前公告無菸環境有公園綠地、高中以下校門口、家長接送區、周邊人行道、公車候車亭及診所前騎樓，再加上連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，總計約8700處。

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