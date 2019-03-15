高雄831座公車、計程車候車亭禁菸 4月1日起違者最高罰1萬

2019-03-15 15:51

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局與交通局今宣布，全市831座公車、計程車候車亭等，今年1月1日起為全面禁菸場所，宣導期3個月即將結束，4月1日起將進行違規取締，違規吸菸者最高處1萬元罰鍰。

衛生局今舉行「無菸候車亭健康伴我行」記者會，市府副秘書長蔡柏英表示，為保障不吸菸民眾健康權益，並兼顧公車候車環境品質，衛生局結合交通局、觀光局、保護局、高雄港務分公司及台灣高鐵等單位，攜手共創無菸環境。

蔡柏英說，全市公車、計程車候車亭、哈瑪星旅運接駁中心候車亭及高鐵左營站前候車亭共831座，今年1月1日起為全面禁菸場所，宣導期3個月，4月1日起將進行違規取締。

衛生局說，近來密集到各公車亭宣導提醒民眾禁菸規定，深獲民眾肯定及認同，目前搭乘公車以長者、女性、學生及幼童為最多，衛生局希望透過公告公車、計程車候車亭為禁菸場所，讓候車民眾免於二手菸危害。

衛生局另表示，公車、計程車候車亭是指具雨庇，可提供候車民眾遮陽蔽雨的簡易設施物，禁菸範圍依候車亭屋簷之垂直投影面積區域，自4月1日起，衛生局將加強派員稽查及取締，違者依法處2000元到1萬元罰鍰。

除候車亭禁菸，衛生局也推動257家高中職以下學校無菸通學步道及澄清湖風景區，除吸菸區外全面禁菸，未來也將持續推動無菸環境的建置。

高市共有509家醫事機構提供二代戒菸門診服務，只要透過戒菸藥物、貼片、口嚼錠及專業戒菸衛教的協助，就可輕鬆戒菸，既省錢又賺健康，衛生局呼籲吸菸的市民加入戒菸行列。

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