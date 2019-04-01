高市公車、計程車候車亭全面禁菸 首日上午開出2罰單

2019-04-01 15:48

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市公車、計程車候車亭全面禁菸，4月1日起執行違規取締，衛生局今派員稽查，首日上午在高鐵左營站前候車亭開出2張罰單，各裁罰2000元。

衛生局社區心理衛生中心主任蘇淑芳表示，高市公車、計程車候車亭、哈瑪星旅運接駁中心候車亭及高鐵左營站前候車亭共831座，今年1月1日起為全面禁菸場所，宣導期3個月，4月1日起進行違規取締，違者開罰2000元至1萬元。

衛生局今上午出動6組稽查人員會同警方，前往轄區各公車、計程車候車亭巡查，今上午10時5分及10時12分，都在高鐵左營站前候車亭分別查獲2名違規行為人，2人均抱怨不知這項新規定，稽查人員仍依法各裁罰2000元。

蘇淑芳表示，公車、計程車候車亭是指具雨庇、可提供候車民眾遮陽蔽雨的簡易設施物，禁菸範圍依候車亭屋簷之垂直投影面積區域。

蘇淑芳說，除候車亭禁菸，衛生局也推動257家高中職以下學校無菸通學步道及澄清湖風景區，除吸菸區外全面禁菸，未來也將持續推動無菸環境的建置。

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