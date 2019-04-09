加油站抽菸勸不動 員工直接拿滅火器霸氣噴他滿臉

2019-04-09 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕大家都知道加油站內嚴禁吸菸，但中國日前有一名無良駕駛就這樣在加油站明目張膽點起菸來，遭制止還不聽勸，最後員工再也按耐不住，拿出滅火器直接往車內駕駛噴，雙方也馬上爆發衝突，但網友紛紛替員工叫好！

根據中媒報導，日前在中國網路上瘋傳一部影片 ，事發於上月24日早上，李姓男子加完油後開著車離開前，就停在加油站出口抽菸，當時一名男員工見狀上前制止，沒想到李男不甩勸告，該員工也不是省油的燈，直接拿滅火器往車內噴，李男馬上不爽下車就是要對員工動粗，員工也沒在怕，直接又往對方身上再噴一次，場面一度失控。

還好其他員工見狀趕緊過來調解並報警，雙方也都被帶去警局作筆錄。事後李男坦承自己當時菸癮犯了，才會在加油站前點菸，而他也被警方行政拘留3天。拿滅火器噴人的員工則表示只要駕駛因為自己這樣的危險行為受到處罰就好，自己被打的事可以不必追究。其他網友看了影片後讚翻，直呼「噴得好阿！」、「這加油站員工挺專業的，只看到是火，沒看到是人」、「就應該樹立這種勇於制止不良行為的風氣！」

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