加油不願熄火 醉男動手打人還嗆「燒掉我會賠！」

2019-03-03 19:32

［記者方志賢／高雄報導］高雄市前鎮區一加油站員工請轎車駕駛先熄火再加油，未料竟遭坐副駕駛座的酒醉李姓男子拒絕，並辱罵「操雞掰！」還下車動手打人，警方獲報通知李男到案，並依傷害及公然侮辱罪函送法辦。

有網友在臉書「爆料公社」PO影片，指他的朋友在高雄某加油站上班，幫一轎車加油時，提醒駕駛「請熄火才能加油！」未料遭坐在副駕座的男子拒絕，加油站員工好心提醒「這樣有危險，有可能會爆炸」。對方卻說：「如果燒掉了他會賠！」

加油站員工無奈只好趕緊完成加油、找錢，未料副駕的男子接著問：「你是混哪裡的？你什麼口氣？」還辱罵「操雞掰！」，最後還下車動手打人。

前鎮警方表示，本月2日凌晨4時許，接獲報案前往了解，發現加油站員工陳員一臉錯愕，並表示他好心提醒汽車駕駛人要熄火加油，卻遭副駕駛座男子以巴掌攻擊，並辱罵他。警方事後調閱監視器，查嫌疑人李男，當日他疑似酒醉坐於副駕駛座，因為女友在一旁觀看，為展現英雄氣概，才會做出此舉。

警方依法已通知嫌疑人，全案將依刑法傷害及公然侮辱罪函送高雄地檢署偵辦。

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