「向上」加入禁菸 南投「無菸公園」再添新軍

2019-04-17 08:07

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣衛生局公告南投市向上公園也列入「無菸公園」行列後，全縣無菸公園由原先39處增至40處，其中，南投市以12處居冠，衛生局與公所公園路燈管理所也特別前往公園進行宣導，違者，將依菸害防制法處2000元至1萬元不等罰款，希望癮君子能遵守，以免受罰。

公共場所全面禁菸儼然已成全民運動，除了校園、綠地、步道等場所以外，又以公園方面最受注目，因社區公園是親子們最常外出遊玩的地方，也是民眾運動、散步休閒的重要場所，透過「無菸公園」的推動，不但可遠離二手菸的危害，也可減少亂丟菸蒂所造成的環境污染，遂被衛生單位列為今年度稽查重點工作。

南投縣衛生局指出，南投市公所在完成向上公園整理後，也向該局提出加入「無菸公園」的申請，該局也已依程序公告，並強調，緩衝、勸導期迄4月底結束，5月1日起違規抽菸者將進行裁罰。

南投縣計有13鄉鎮市，目前社區「無菸公園」總共40處，除南投12處以外，分別是埔里7處、水里6處、草屯及集集各5處、竹山3處、鹿谷及仁愛各1處，另名間、中寮、魚池、國姓及信義等5鄉鎮仍掛零，顯示仍有努力的空間，衛生局也提醒民眾依菸害防制法相關規定，只要公園未設置吸菸區，便屬於全區禁菸，呼籲吸菸的民眾千萬不要心存僥倖，一旦違規事證明確，絕對依法究責。

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