台東高溫飆36度！明晚起鋒面接近 北部降溫有雨

2019-04-25 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天高溫依舊，各地大多為多雲到晴，中午前後溫度仍可達33至35度，其中台東大武周遭地區有機會發生焚風，高溫可能達36度以上，僅中部以北山區及東北部地區午後有些許短暫雷陣雨，但降雨時間短，對戶外活動影響不大。明天入夜後鋒面接近，北部及東北部深夜開始有些短暫陣雨，其他地區的天氣明天（26日）會有顯著的轉變，屆時請大家留意天氣變化。

今日紫外線指數預報部分，基隆市、台北市、宜蘭縣、連江縣、金門縣是「高量級」，花蓮縣與台東縣來到「危險級」，其他縣市紫外線指數則都是「過量級」，民眾外出時需要多補充水分並注意防曬。

今日空氣品質部分，環境風場仍為偏南風，天氣穩定，各地大多為晴到多雲的天氣，午後光化作用易使臭氧濃度上升。澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部空品區近山區午後仍須留意臭氧濃度偏高。

週五（26日）鋒面通過及東北風增強，迎風面北部及東半部雲多有局部陣雨或雷雨，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨發生，天氣較不穩定，可能有大雨發生，北台灣高溫略降至28、29度，其他地區溫度變化不大。

週六（27日）東北風持續影響，北部及東半部地區仍有短暫陣雨，東半部地區有機會發生局部大雨，至於中南部地區雲量仍多，午後也會有局部雷陣雨發生，靠近山區亦有較大雨勢出現；溫度方面，北部及宜花氣溫再下降，轉為舒適的天氣型態，白天高溫約25至28度，其他地方仍有30至32度，沒下雨仍略感悶熱。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 34 24 ~ 33 25 ~ 30 25 ~ 31

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/