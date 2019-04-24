恆春習俗「拜城門主、發大轎」 可望登錄無形文化資產

2019-04-24 21:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春古城歷史悠久，發展出不少國境之南特有的宗教民俗，其中「拜恆春古城四城門主及發大轎」，幾乎是恆春半島獨有，當地傳承的年輕一輩上週提報屏縣府「民俗類無形文化資產」，待文資審議委員會通過後，可望完整保存下這套特有文化。

恆春古城擁有全台灣保留最完整的四城門，重大祭典、遶境及中元豎孤棚前，主辦單位都會慎重到古城東西南北門「拜四城門主」，神轎則會進行獨有的「發大轎（類似甩轎）」儀式，這項全台唯一的習俗，從老一輩居民傳承至今，接手的鎮內年輕廟宇志工，決定整理資料登錄屏縣無形文化資產，盼持續傳承下去。

「期盼登錄無形文化資產後，能帶動恆春的宗教觀光！」恆春天后宮文化志工鄭明書說，早期城門是縣城的防禦工事，如今雖成古蹟無軍事功能，居民仍保持飲水思源概念感謝城門主守護，而「發大轎」則是當地特殊拜廟儀式，都是「恆春限定」的文資，希望有朝一日像東港迎王，鹽水蜂炮般熱鬧，引領恆春的宗教人文觀光。

恆春獨有的「拜四城門主」，與一般祭祀的三牲酒禮相同，但城門主、守城將軍、顧門元帥是站城門上，面向城外守城護衛，因此居民都會由城外向城內朝拜，呼請城門主降臨，並在城門貼上香條與榜文，代表將消息昭告天下，也是拜城門主的最大特色。

「發大轎」是恆春半島鄉鎮才有的特殊拜廟儀式，因為發大轎需要大量人力，加上外地廟會文化傳到恆春，越來越少廟宇發大轎，但關山周邊的西半島廟宇仍完整保留，信徒認為，「發大轎」甩動的力道幅度越大，表示越虔誠、越接近神明，當地大型廟會一般使用較長的轎棍，甩斷轎棍、甩掉廟頂的激烈狀況更是過程中最高潮。

屏縣府文資所表示，上週天后宮遶境活動曾與文資委員南下勘查，對於「拜恆春古城四城門主及發大轎」都留下深刻印象，其中「拜四城門主」並貼榜文，堪稱台灣唯一完整保留的特殊儀禮，搭配獨有的「發大轎」，呈現恆春古城有形古蹟及無形文化資產的結合，加上當地年輕一代努力傳承，很有機會登錄無形文化資產。

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