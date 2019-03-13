恆春古城環城計畫進化中 步行空間改善先串連

2019-03-13 22:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年滿140年歷史的恆春古城，是台灣唯一保存所有城門的現存城池，當地居民一直期盼重新連接4個城門「環城」，雖然一時難以實現，但屏東縣政府近期將進行古城步行空間改善工程，今天舉辦地方公聽會，希望先透過步道連接4城門達到「虛擬環城」。

恆春古城自2008年開始進行最近一次的修復，但仍有幾段馬道因牆體崩壞或道路拓寬無法通行，導致無法順暢行走古城一圈，而城牆內綠帶及人行步道也因局部破損、雜草叢生，影響行人安全及美觀，這次步道工程主要希望改善環境，並配合4城門點亮計畫的連接。

對於步道改善工程，當地居民認為，古城周邊設施經常面臨損壞無人維護窘況，縣府後續應納入計畫，加上步道周邊的垃圾及貓狗排泄物，也期盼能有相關管理配套，避免工程完成後，一段時間又變成廢墟的狀況。

「工程後續會逐年編列維護預算。」文化處指出，為了達成居民期盼的「環城」，縣府遠程目標是將古城上下步行空間串聯，讓140年古城牆可以達到行走環繞古城牆的目標；目前則透過適當設計及空間改善，增加入口意象吸引目光，讓居民、遊客可以在牆邊步道行走，公聽會也希望聽取民眾意見作為參考。

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