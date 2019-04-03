飛魚捕獲量日益減少 恆春盼以觀光傳承捕撈文化

2019-04-03 21:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島傳統飛魚捕撈季節本月展開，不同於早年到處都有捕飛魚船隊，恆春半島近剩一組船隊，恆春鎮長盧玉棟特別到海上慰勞漁民，希望傳統文化不能斷絕，盼未來以文化傳承推廣角度，讓捕飛魚成為觀光教育一環，吸引遊客到海上欣賞。

根據恆春區漁會統計，恆春半島飛魚捕獲量從前年72公噸到去年減至57公噸，今年到目前為止僅有3公噸，不只飛魚捕獲量銳減，恆春地區也僅剩一組傳統飛魚船隊，甚至傳出想放棄每年捕撈飛魚的傳統，消息也驚動恆春鎮長盧玉棟，特別出海慰勞漁民及搶救這項文化。

為了搶救這項快要消失的文化，恆春鎮公所協助連結飛魚船隊及周邊遊艇業者，昨天帶領遊客到海上欣賞飛魚圍網，過程中飛魚躍出海面引起驚呼連連，宛如海上牽罟的協力合作，也讓民眾能體會漁民的辛勞，搭配上岸後的飛魚料理，整個欣賞飛魚圍網的體驗，首次參與的遊客都感到相當新鮮有趣。

「捕飛魚除了食用，捕撈過程是恆春獨有的文化！」盧玉棟指出，恆春地區捕撈飛魚的方法特殊，需要出動3艘漁船圍網，十多名人員下海趕魚與收網，運氣不好時常會虧本返航，由於動員人力龐大，除了出海成本高，許多年輕一輩也不願到海上辛苦工作，但整個人力趕魚圍網過程，卻是當地特有的漁撈文化，無論捕獲的數量多寡，恆春鎮會全力保存這項文化傳承下去。

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