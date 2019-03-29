不必靠中國！恆春與美國城市 續作陽光、沙灘、比基尼姊妹

2019-03-29 21:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕擁有陽光、沙灘、比基尼的恆春鎮，6年前與佛羅里達州「陽光小島灘市」締結姊妹市，市長舒爾（George “Bud” Scholl）今天率團前來台灣，與恆春再次簽署強化姊妹市合作宣言及植樹活動重申姊妹情誼，未來透過陽光小島灘市引進更多歐美觀光客到訪。

恆春鎮長盧玉棟與舒爾簽署強化姊妹市合作宣言，植樹重申姊妹市情誼，陽光小島灘市市長團隊除了瞭解恆春教育、產業、觀光、文化等內涵，也走訪恆春古城、墾丁國家公園景點，還到恆春龍水社區了解稻田農作。

盧玉棟說，兩個城市地理位置同屬南方小鎮，擁有陽光、沙灘、比基尼特色，恆春面積136.7630平方公里，而陽光小島市僅3.6平方公里，但人口數相近，觀光旅遊事業發達，都是最佳度假休閒勝地，希望透過姊妹市的經驗交流，提升雙邊的觀光經濟發展。

陽光小島灘市位在佛羅里達州邁阿密戴德縣（Miami Dade County）東北角，建立於1997年，主要從事觀光服務業，市內飯店及高級住宅林立、市容整齊、海灘美麗，是當地新興的現代化城市，2013年經過當地國際大使邱芳玉牽線締結姊妹市。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/