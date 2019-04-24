中火廢觸媒鋼架堆在七堵 市府拒污染這樣要求…

2019-04-24 20:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵區的一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場，收受台中火力發電場廢觸媒，並將鋼架拆下回收打算變賣，監督管理委員會到最終處置場勘查，發現廢觸媒鋼架堆置在現場，業者否認外運，今年3月就未再收受中火廢觸媒，環保局長賴煥紘、市議員蘇仁和要求業者立即處置掩埋，以免污染溪流。

基隆市為解決天外天焚化爐灰渣，在七堵火炭坑鼓勵民間興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場，2008開始營運。但場址位在基隆河水質水量保護區，民眾憂心衝擊基隆河上游的瑪陵坑溪，開發之初曾經引起抗爭。

最終處置場監督管理委員會，由基隆市副市長林永發帶隊，環保局長賴煥紘、七堵區市議員蘇仁和等委員到現場勘查時，在場內發現一堆鋼架，原來是台中火力發電場廢觸媒的鋼架，業者貪圖鋼鐵可回收變賣，將鋼架拆下來堆置在掩埋場內。

賴煥紘說，依規定鋼架應該連同廢觸媒一同掩埋，不能夠再運出場，要求業者立即改正。

賴煥紘說，最終處置場是可以收受中火廢觸媒，廠商與中火簽約收受220組廢觸媒（包含鐵架），都有進場單據代碼，從107年12月至今年2月實際進場量100多組，重量264.6公噸。但進場後，業者認為不好處理，已和中火協調，3月起就沒再收受廢觸媒了。

由於廢觸媒鋼架裸露在最終處置場，恐有污染之虞，賴煥紘與蘇仁和要求業者立即處置掩埋。

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