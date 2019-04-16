台中龍井大排成牛奶河 民眾懷疑工廠偷排

2019-04-16 20:11

〔記者陳建志／台中報導〕龍井區龍井大排15日下午，在觀光路靠近龍井區公所的河段，整條大排都變成乳白色，瞬間變成牛奶河，污染河段並一路往上游延伸，民眾懷疑有工廠偷排未經處理廢水，要求環保局追查；環保局表示，昨天並未接獲通報，將把該處列為重點稽查河段，若查獲行為人，依情節不同，可依水污法開罰3萬到2千萬罰鍰。

一位民眾向本報反映，昨天下午1點多行經龍井區公所旁的觀光路時，發現龍井大排在觀光路到龍中一號橋間的河水全都變成乳白色，好奇再往上游查看，發現白色的污染源一直往上游蔓延，整條河水瞬間變成牛奶河，懷疑有工廠偷排未經處理的廢水污染河川，要求環保局追查污染元兇。

市府環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，昨天並未接獲民眾反映龍井大排在該河段出現白色污水情形，今天獲報再度派人到場時，因下雨水流沖刷，該河段已經沒有看到白色污水，從民眾提供的照片，初步懷疑有工廠違法排放切削液。

羅文龍表示，除主動往上游追查可能的污染源，近期將把該河段列為重點稽巡查區域，若查獲非屬水污染防制法公告列管事業違規排放廢污水致水體污染，將依違反水污法第30條處3萬元以上300萬元以下罰鍰；若為公告列管事業排放廢水致水體污染，將依違反水污法第7條第1項規定處6萬元以上2千萬元以下罰鍰，請業者不要以身試法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/