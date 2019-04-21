中火改善污染還要兩年 盧秀燕批期程太長籲拿出誠意

2019-04-21 22:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火力發電廠放流水超標遭台中市重罰2000萬元，經濟部日前表示，中火改善設備新增處理廢水系統，預計2年完成；台中市長盧秀燕強調，中部人已經吸了好幾年的髒空氣，現在還要中部人至少再忍耐兩、三年，期程太長，籲相關單位拿出誠意。

盧秀燕說，台中市對於中火的空汙、水汙非常重視，不斷稽查也加以開罰，以致中火、經濟部及台電這段期間都非常緊張，這兩天她看到經濟部次長、台電董事長不斷商討解決辦法，相較於過去的不聞不問，台電、經濟部能夠有所回應，基本上是一件好事。

但她強調，中火目前準備要加強改善廢水處理設備及要降載等改善之道，均距離台中市的要求相距甚遠，尤其台灣前年到今年有5部機組陸續新增上線，換算中火應可停掉或拆掉近4部機組，但中火現在所提的空汙改善數量，跟市府的要求有一段差距。

況且，現在說空汙及廢水改善，要明年底才能好，距離現在還要兩年，盧秀燕強調，「期程太長」，因為我們已經吸了好幾年的髒空氣，還要中部人至少再忍耐兩三年，且能不能做得好？也令人有點擔心。

盧秀燕籲經濟部、中央政府、中火、台電，趕快跟台中市政府協商方案，具體改善空汙，真正減少水汙，避免市民、中部人的健康受影響，現在時間上拖太久及改善幅度太小，都跟台中市的要求差距甚遠，希望經濟部、台電趕快拿出誠意，跟台中市政府協商。

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