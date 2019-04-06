高雄楠梓加工區污染 擴至區外

最近檢驗發現 三氯乙烯超標 有逐漸擴散趨勢
〔記者劉力仁、蔡清華、陳文嬋、黃珮君／綜合報導〕成立超過五十年的高雄市楠梓加工出口區，區內主要為電子零件製造業及相關產業，因早年環保法令管制不嚴格，民國九十九年起發現區內污染，最近一次檢驗報告更發現污染擴至區外東北側民眾居住區域，但當地民眾並不知情。
早年工廠擦拭劑污染 昔法令不嚴、99年發現
高雄市政府於一○六年委託顧問公司執行「楠梓東北側區外適當措施─補充調查及污染改善評估計畫」，去年九月報告出爐，指出加工區東北側區外編號E00723監測井三氯乙烯（ ＴＣＥ）濃度最大達0.470mg/L超標九．四倍，編號E00338監測井濃度最大達0.176mg/L超標三．五二倍，編號E00261監測井三氯乙烯濃度仍超標。警示污染已擴散至德賢路一帶，污染長度約一百五十公尺，濃度介於0.2到0.5mg/L之間，有逐漸往後勁溪擴散趨勢。
楠梓加工出口區由經濟部加工出口區管理處管轄， 加工處表示，已與高雄市環保局討論整治計畫，今年將正式啟動整治。
地球公民基金會副執行長王敏玲表示，高雄地區的加工區、石化廠密度太高，環保單位應加強平日稽查，管制污染源，並將稽查結果公開。
當9年里長不知有污染 幸沒有住戶用地下水
楠梓加工區東北側區附近的翠屏里，里民加上外勞及學生超過三萬人，里長陳文治驚訝地說，當里長九年，不知道地下水遭到污染，翠屏里自來水管線十分普及，並沒有住戶使用地下水。
加工區人員解釋，這是早年工廠使用擦拭劑留下來的污染，沿著加工區周邊圍牆，密集鑽井投藥防堵污染擴散，最近採樣檢測都符合標準。
區外東北側設16口監測井 2處污染範圍已縮減
高市環保局表示，區外東北側設有十六口監測井，一○六年五月監測地下水三氯乙烯濃度最高達0.470mg/L，一○七年九月檢測，僅三口井三氯乙烯超標一到二倍之間，原測得0.470mg/L的監測井三氯乙烯濃度為0.0013mg/L，已在管制標準0.05mg/L以下。
目前區外兩處污染範圍均已縮減，區外翠屏里民宅原污染範圍由二百五十公尺縮減為二百公尺，三氯乙烯最高濃度由0.271mg/L降為0.0961mg/L，略高於管制標準0.05mg/L，已大幅改善。後勁溪畔設有三口地下水監測井，一○七年九月監測結果，未檢出三氯乙烯污染物。
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