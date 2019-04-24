提供完善服務 台東也有大型重型機車自動化檢測了

2019-04-24 14:41

［記者陳賢義／台東報導］維護大型重型機車安全及提供更完善的檢驗服務品質，台東監理站歷採購施工和驗收，建置了大型重型機車自動化檢驗線，本月26日（星期五）正式啟用，2輪及3輪大型重型機車均可檢驗，籲車主多加利用，以確保行車安全。

台東監理站長周志昌表示，大型重型機車自動化檢驗線主要提供機車煞車檢驗及前後輪偏差檢測，前後輪偏差檢測可確認車輛前後輪對正情形，減少輪胎的磨耗，大型重型機車測試及檢驗合格標準，前後輪煞車效能需達車輛總重60%，前後輪左右偏差度在正負1公分內，監理單位設置的大型重機檢驗設備，以簡單、快速及安全的操作方式辦理檢驗，為民眾行車安全把關。

目前台東地區以2輪大型重型機車為大宗，3輪大型重型機車較少，為因應未來3輪大型重型機車數量增加，站內自動化檢驗設備也可檢驗3輪大型重型機車。

周志昌表示，大型重型機車按規定需辦理定期檢驗，依汽機車行車執照背面定檢日期前後一個月內辦理定期檢驗，攜帶行車執照及有效期間30日以上的汽車強制險保險證，至各監理所站或汽車委託代檢驗公司辦理驗車。

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