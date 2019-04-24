稻米產量暴增 農委會宣布今年增購餘糧

2019-04-24 13:08

〔記者簡惠茹／台北報導〕稻米產量暴增20%恐影響米價，農委會今天宣布一期稻作放寬餘糧收購上限，預計增加收購7萬公噸，今年外銷米目標設定為50萬公噸。

農委會今天舉行記者會說明稻米調節措施，農委會主委陳吉仲表示，去年稻作單位產出增加，每公頃稻米生產量從原本約6000公斤增加到7000多公斤，產量平均增加20％，雖然去年國內生產面積面積沒有太大變動，但是產量增加10萬公噸，進而影響到今年一期稻作的價格，因此農委會調整措施，增加餘糧收購數量，穩定國內稻米價格。

陳吉仲指出，今年第一期稻作，政府的公糧收購中的餘糧收購不受每公頃3000公斤的限制，依照各縣市近年稻穀每公頃平均產量加計10%收購餘糧，讓稻米市場價格穩定，確保農民收入，預計投入16億元經費，可望增加收購7萬公噸，配合水資源競用區輪灌制度和二期稻作轉作景觀作物措施，水稻面積會逐漸調整減少，預估希望減少2萬到3萬公頃。

農糧署副署長莊老達指出，今年農委會也首度新增稻米外銷市場拓展行銷計畫，促進國內新期稻米銷售國際市場，今年到3月22日已輔導售出1萬5千5百公噸白米，今年預估可外銷15萬公噸，要比去年4萬4千公噸多，貿易商接洽市場已經有中國、埃及、巴紐幾內亞、和新南向國家。

此外，莊老達表示，業者擔心進口米衝擊國內糧價，今年也將管制進口米市場流通量，政府進口的9.4萬公噸中，實際進到國內市場的低於二分之一，減少進口米對糧價的影響。

農糧署統計，去年公糧收購共53萬公噸，餘糧26萬公噸左右，今年餘糧可望再增加7萬公噸。莊老達分析，今年飼料用米、外銷米和其他加工用量總計可以增加公糧銷售量達50萬7千公噸，比往年增加12到13萬公噸。

除了平衡稻米供需穩定價格，對於稻米生產面積管控，莊老達表示，今年開始針對石門水庫、寶山水庫、曾文烏山頭水庫等水資源競用區的田地建立常態性輪灌制度，與經濟部結合提供節水獎勵，不種稻最高每公頃與農委會和經濟部合計給付8.7萬元；另外今年二期也率先在台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣和台南市試辦轉作景觀作物者，給予種植獎勵金每公頃5.5萬元。

陳吉仲指出，我們水稻田一年一期二期加起來28萬公頃，創造300多億到400億產值，外界質疑農委會花很多經費在水稻，但是一年保價支出金額平均130億元左右，處理這些公糧米後還有出售措施，外銷、飼料米加工等用途，約有50到60億元的收入，一年政府實際支出大概70到80億元，以水稻田涵養地下水、景觀文化、生態和糧食安全等創造超過2000億元。

陳吉仲也強調，透過綠色對地直接給付和公糧保價收購雙軌制度並行，才不會讓台灣的稻米價格像日本改革收購制度的時候，國內市場價格跌了四成，雙軌並行長期來看，絕對對稻米產業是正面的。

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