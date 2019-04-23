再反擊吃不飽 陳吉仲：引自2013年研究 中國營養不足18.9％

2019-04-23 13:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕表態參選總統的鴻海董事長郭台銘日前指出，台灣有越來越多人吃不飽，現在台灣每天至少有160萬人吃不飽，而且比10年前成長了2倍，農委會主委陳吉仲日前指出那是2013年的研究報告，不是現在的數據，今天陳吉仲再度強調，他過去講到的時候是引用研究數據，現在的情況還可以再委託學術界調查。

媒體今天再度向陳吉仲提問，陳當初在2017年也提過160萬人吃不飽，陳吉仲對此表示，160萬人口吃不飽的資料來自2013年的研究報告，當初講的是引用這樣的數據，這是明確的統計數字，現在的情況可以再委託相關學術界進行調查，重點是農委會不只是做競爭力提升，農民福利公平分配上也同樣注重，提供全國人民所需的糧食消費，這是我們的責任。

陳吉仲指出，農委會這邊都是做專業努力，尤其對消費者安全農民所得提升，因為其他政治人物被指定到特定議題後才回應，期待由專業角度出發。

陳吉仲表示，160萬是研究中按照消費熱量不足的統計數字所計算出來，隱含營養不夠也就是吃不飽，各國和FAO都有自己的相關統計，例如中國有18.9%營養不足的狀況，希望透過大家關注這個議題，讓國人營養不夠或吃不飽問題公私部門一起解決。

這份最近引起爭議的熱量不足數據，其實來自2013年農委會科技計畫研究報告，而其中熱量不足的資料只有2007到2011年，該報告指出，研究主要目的是分析我國家計單位糧食安全水準，並提出相關改善策略，研究中的家計單位糧食安全，主要是探討家庭及其成員的糧食消費與營養消費。

研究為了估算我國熱量不足人口比例，以世界糧農組織推估熱量不足人口的推估方式計算，報告指出，我國 2007 年至 2011年平均每人每日消費熱量低於1872 大卡的人口比率分別為 4.19％、8.09％、 5.95％、5.72％與 6.20％，若與日本與韓國同期間比較相對偏高，因兩國都低於5%，但整體熱量不足程度屬於較低水準。

報告以過去研究依據 FAO方法所計算之熱量不足人口比例標準，熱量不足人口比例若小於 2.5％，則熱量不足的情形可以忽略，若熱量不足人口比例介於 2.5％至 4％之間， 熱量不足的情形為非常低，當熱量不足人口比例介於 5％至 9％之間，熱量不足的情形依然為較低的狀況，而熱量不足人口比例介於 10％至 19％ 之間、20％至 34％之間以及大於 35％則該熱量不足的情形分別為中等、 高以及非常高，因此我國熱量不足人口的情形應處於較低的水準，但有惡化的趨勢。

報告中也說明研究目的，國際糧食市場於 2006 年以後開始劇幅變動，其起因於能源價格飆漲、部分主要糧食生產因極端氣候而導致歉收，以及中國與印度等發展中國家，因強勁的經濟成長帶動糧食需求增加，而糧食價格上升的衝擊，隨著國內家庭社會經濟條件而有所不同，如何判別哪些家庭將會受到糧食價格上升衝擊，而衝擊的強度為何，是家計單位糧食安全研究上的一項重點。

對於報告中提出的建議，包含政府應積極提供糧食不足家庭經濟協助、糧食支援與營養補充計畫，且應與國家發展計畫相結合，以健全我國家計單位糧食安全照顧體系，政府可效法美日韓英等國作法，加強與民間團體合作，積極推動食物銀行，建立民間主動救助機制，強化糧食不足家庭之救助因應對策。

陳吉仲日前也說明，因為這調查，蔡英文總統選前就把改善這問題列入政見，決心要改善農業資源不均問題，上任後更祭出多項措施，包括擴大學童免費營養午餐約45萬人次受惠、百萬學童午餐四章一Q提升品質、營養，更與食物銀行合作提供弱勢家庭等等，去年全國農業會議也將糧食分配問題列為重點，就是要把國人糧食及資源分配作更公平分配及妥善運用，這些都在改善中。

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