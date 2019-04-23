「吃不飽」掀論戰 學者遺憾資料遭誤用

2019-04-23

〔記者簡惠茹／台北報導〕日前表態參選總統的鴻海董事長郭台銘指出，台灣有越來越多人吃不飽，現在台灣每天至少有一百六十萬人吃不飽，被農委會主委陳吉仲反駁是「移花接木」，錯用二○一三年農委會科技計畫研究報告舊資料，並指其中攝取熱量不足的資料更只有二○○七到二○一一年，相關研究學者對於資料遭誤用深感遺憾且無辜。

還原當年農委會報告內容

記者追蹤還原當年農委會報告內容，研究主要目的是分析我國家計單位糧食安全水準，並提出相關改善策略。報告指出，我國在二○○七年至二○一一年的平均每人每日消費熱量低於一千八百七十二大卡的人口比率分別為四．一九％、八．○九％、五．九五％、五．七二％與六．二％，若與日本與南韓同期間比較相對偏高，但整體熱量不足程度屬於較沒有危險的情況。

全球糧食安全 台灣排名28 中國45

中研院經濟所研究員張靜貞昨受訪表示，《經濟學人》的「全球糧食安全指標（Global Food Security Index，簡稱GFSI）」，是根據聯合國對「糧食安全」的定義所建構，資料庫中包括全球一百一十三個國家，而根據其二○一七年較新的報告資料，二○一七年排序前五名分別為愛爾蘭、美國、英國、新加坡、澳洲，我國因非聯合國會員，不在此排序，但研究將我國相關統計資料納入計算後，台灣排名是二十八，屬於前段班，而當年中國排名則是四十五。

張靜貞指出，糧食安全與否不只是看人民現在是否吃得飽，還要長期來看人民是否能「持續」吃到飽，還要考量整體環境和資源有沒有符合可以生產安全食物的標準，整體排名台灣算排得很前面。

張靜貞解釋，雖然糧食安全指數沒有直接納入民主程度的指標，但是裡面有考慮到政治動盪風險指數和貪腐指數，因為社會是否安定，社會中的食物分配是否均勻，都會影響到整個國家整體糧食安全。

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