怒轟郭董搞不清楚狀況 陳吉仲PO網：會確保台灣人不挨餓

2019-04-21 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今在臉書上聲稱，農委會主委陳吉仲曾說過「台灣每天至少有160萬人吃不飽」，結果引來陳吉仲拍影片聲明，痛批郭台銘「搞不清楚狀況」，「不知道郭董是不明就裡的好傻好天真，還是移花接木的好壞好故意？」

郭台銘今在臉書上指稱，是陳吉仲親口說「現在台灣每天至少有160萬人吃不飽」，且該數據比10年還成長了2倍；對此，陳吉仲除了受訪時澄清，下午透過臉書發表影片嚴正駁斥，指該數據是引用自2013年農委會「馬政府時期」的研究報告，當時經濟發展「過度依賴單一市場」，而且也完全沒有做到社會的公平分配，導致吃不飽的人數節節攀升，有將近7.85%的人攝取營養不足，若郭台銘認為現況還是這樣，就是「搞不清楚狀況」。

陳吉仲表示，總統蔡英文早在2016年就注意到了這個現象並列入政見，上任後農委會、衛福部及教育部也積極跨部會合作，致力讓台灣人民擁有免於挨餓的權利，其中包含提供糧食安全援助計畫、強化食物銀行、每年供應超過45萬名學童享用免費午餐、國中小營養午餐採用在地食材等等，全面改善分配不公的狀況。

「我們必須確保台灣人不會有挨餓的情況，並且要擁有吃得飽的權利。」陳吉仲強調，他身為一個經濟學家，能了解經濟中所謂的「效率」與「公平」，但當台灣在整個經濟成長的過程中，國民所得已經到達水準時，「公平分配應優於經濟成長」，因為公平分配才能讓社會上的所有人共同享受經濟成長的果實，才能讓生活有感幸福。

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