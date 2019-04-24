台南議員促市府發鄰長交通津貼 民間有異議

2019-04-24 10:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員要求市府補助每位鄰長每月2千元交通津貼，並要求最遲自明年度起實施，引發議論，基進黨台南黨部今（24）日建議，鄰長補助應結合社區營造或地方長照計畫，以協助工作計畫方式來發放，既能推動地方發展，也避免這筆經費淪為地方綁樁。

基進黨台南黨部表示，鄰長功能性強大，且對地方發展有幫助，但以交通補助油錢，卻有可能使鄰長因為核銷被告上法院，這反而是陷鄰長於不義，6都除了台南以外都編列有類似鄰長交通補助的費用，台南市政府礙於財政無法發放，但如果考慮補助，就應考慮不要流於綁樁、發錢，市府同時需注意財政狀況，不要因為濫發補貼而影響市民應有的福利，在此原則下爭取中央經費，並將鄰長納入社造補貼的範圍。

基進黨台南黨部執行長王姬方建議，社區營造、地方長照是目前政府工作重點，何不在社造或長照的規劃中應納入鄰長的角色，使鄰長協助社區發展與地方創生，以工作業務參與方式來發放經費，既可以使鄰長得到補貼，也讓社區營造或長照能做得更好，這才是地方之福。

據了解，鄰長是服務市民的第1線，許多市府資訊均需要仰賴鄰長傳達給每位市民知道，目前市府也為鄰長編列春節慰勞金、報紙費、意外險、文康活動等福利，近日台南市議員要求在鄰長原有福利之外，再編列每月2千元的交通補助費，希望能減輕鄰長在協助市政推動的負擔。

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