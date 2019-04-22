南市議員連署促發鄰長津貼 嗆明年不編退總預算

2019-04-22 16:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市無黨籍議員發起連署每位鄰長每月發放2000元交通津貼，要求最遲自明年度起實施，議員批評其他五都有發放1500元至2500元津貼，唯獨台南沒有發放，要求市府比照辦理，並向全市鄰長公開道歉。議員並揚言，明年市府鄰長津貼預算一定要編，如果沒有編將退所有預算，讓市府重編。

包括議長郭信良、無黨聯盟總召林阳乙、議員杜素吟、許又仁、周奕齊、黃麗招、趙昆原、蔡秋蘭、曾信凱、陳怡珍等人，今天下午在市議會召開「政府應該編列鄰長工作交通補助相關預算」記者會，2、30名鄰長也出席力挺，並將7000多名鄰長的連署書，向議長郭信良陳情。

一位鄰長說，做了20餘年鄰長，在里鄰整併後原本服務50戶，現在變100多戶，「別人有，台南為何沒有？不能把鄰長與志工相比。」

發起連署的議員許又仁表示，市府因為「里鄰合併」，減少對103里、5070鄰的經費支出2億多元，將這筆省下的經費轉為編列鄰長「工作及交通補助費」的編列，並不會加重市府的財政負擔，反而會因預算的合理配置，促進鄰長對區里居民的各項服務。

議員周奕齊表示，在山區戶與戶距離遠，鄰長每次發個傳單，至少得得花上40分鐘，相關的交通花費都是鄰長自付。林阳乙、黃麗招等人則說，鄰長很辛苦，選舉、登革熱防疫宣傳也都靠他們，這絕非綁椿，「而是別人有，為何台南沒有？」議員蔡秋蘭則表示，明年市府一定要編，沒有編將退回所有預算，讓市府重編。

議長郭信良則表示，基於一致性，其他五都有發，高雄負債比我們高都發放了，台南負債低，沒有理由不發放，請市府在不影響財政下，發放津貼，讓鄰長做得更光彩。

根據民政局統計，以台南市全市9660鄰計算，若每月補助鄰長交通費2000元，1年經費約需2億3200萬元。

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