41議員簽到只14人在場 南市議會只開10分鐘就流會

2019-04-18 18:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午聯席審查107年度台南市地方總預算第二預備金動支，國民黨市議員蔡育輝不滿市府隨便動用第二預備金，又不重視溪北地方建設，當場祭出清點人數杯葛，結果41名議員簽到出席，現場卻只有14人出席，因人數未過半，主席王家貞宣布散會，會議只開了10分鐘就流會。

台南市政府107年度第二預備金共編列近4億元，今天下午市議會審查動支情形，無黨籍市議員周麗津率先發言，她比較106年及107年度的第二預備金預算編列情形，質疑市府每年以相同事由申請動支第二預備金，包括智慧城市規劃、國慶大會花車和北頭洋飛翻文化園區經費，連兩年都是同樣計畫。

隨後發言的蔡育輝質疑說，第二預備金是主預算不足時才動用，結果市府主預算不用，卻動用4億元的第二預備金，而其中溪北地區居然只編列1000多萬元，其他的錢都用在溪南地區，長期漠視溪北地區的基層建設，而且也未派副市長出席，因此要求清點人數。

雖然，今天下午議會看板顯示簽到出席人數有41人，但在場議員只有14人，未達過半數29人，主席王家貞宣布散會，並要求副市長明天要列席備詢。

市府回應表示，南市第二預備金的動支皆符合預算法規定，並無未依法動用的情事。因參加智慧城市規劃評選及國慶大會花車遊行非屬市府例行性業務，於年度進行中方可確認是否能參加，故均符合第二預備金因應政事臨時需要的動支要件，另北頭洋飛番文化園區106年度是為建置規劃費與107年度做步道改善並不相同，市府針對二備金支用皆有依規定嚴謹審核。

另外，市府在第二預備金之運用均有考量區域衡平性，以107年度動支為例，溪北地區包含新營區裕民路都市計畫道路拓寬工程、月津港燈節等相關經費也高達約8300萬元，並無不重視溪北地方建設的情事。

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