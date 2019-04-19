下午暴雨炸台南！市議會漏水 議員撐傘開會

2019-04-19 18:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天下午下了一場大雨，正在開會中的台南市議會，議事廳竟然也「下起雨來」，正好落在原住民議員穎艾達利（Ingay Tali ）的座位上，他的座位上也濕成了一片，為了避免資料被淋濕，他只好撐起傘來遮雨，議員開會撐傘的奇觀，也創下台南市議會有史以來頭一遭。

今天下午3點半左右，台南市突然下起了一場豪大雨，雨勢雖然很快就停了，但是正在開會審查107年度台南市地方總預算第二預備金的台南市議會，議事廳也開始漏水，由於「外面下大雨，裡面下小雨」，穎艾達利不得已，只好撐傘繼續開會。

穎艾達利撐傘開會的舉動，立即引起議會同仁的注目，對於他「幽默」的舉動，大家也笑得合不攏嘴。

對此，穎艾達利相當低調，只說因漏水座位桌子都濕了一片，不得不撐傘遮雨，他也立即向市議會主管反映漏水一事，其他則不願多談。

市議會秘書長郭伊彬則表示，台南市議會之前屋頂也有漏水，1、2年前才剛完成整修，這次會發生漏水，可能是昨天剛發生地震，屋頂被搖出裂縫所致，將等天氣放晴後，再來檢視到底是哪邊出了問題。

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