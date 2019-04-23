「喝牛奶」芒果首進40呎貨櫃銷香港 潘孟安：單一農戶成長上看5倍

2019-04-23 16:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣芒果種植面積高達4048公頃，其中枋山鄉又是愛文芒果主要產地，枋山愛文受惠地形、天候，帶有太陽氣息素有「太陽果」之稱，極具外銷競爭力，屏東縣政府舉辦外銷封櫃記者會，潘孟安笑稱，封櫃可不是MOU而是實質訂單。

屏東縣芒果生產面積約4048公頃，其中枋山鄉為愛文芒果重大產地，獨特地形氣候，受落山風及海風吹拂，生產出獨特風味的愛文芒果，皮紅肉黃、果肉Q彈細緻少纖維、籽薄肉厚，受國人喜愛，在日本、香港地區亦獲好評、極具外銷潛力。

「單一農戶成長上看5倍！」潘孟安親自把最後幾箱芒果送上貨櫃邊說，屏東的愛文芒果極具國際競爭力，不過，去年因為韓國、日本臨時改變檢疫規則保護其國內農業，若因此遭海關打回票的話就得賠錢，他直言，訂單不是MOU（合作備忘錄），因此不少農戶就算有訂單也不敢出貨，導致去年外銷噸數不多，今年全縣甚至全台的外銷量都可有很大的成長空間。

潘孟安強調，屏東芒果產期最早，今年又大又漂亮品質極佳，他很有信心在外銷通路上出現大幅成長，像今天「餵芒果喝牛奶」而生產的盧家芒果，除了早已固定外銷日本60噸，外銷香港也從去年10噸一舉爆增到25噸，產季末期預計還要再訂走25噸，這也是屏東愛文首度以40呎的貨櫃採海運出貨，未來還要銜接台南愛文的產期，幫助台灣芒果在國際打出名號。

盧家芒果品質佳，且還自製禮盒，這次外銷採分裝後再送往香港，和以往到國外再分裝是截然不同，因此一出國就能送港、澳的高級酒店等通路，以禮盒方式鎖定高端客戶，促成貿易的通際貿易公司有限公司執行長王勛緯強調，去年向盧家芒果訂購10噸，由產地以禮盒方式直送在港澳的反映非常好，今年決定加碼，讓港澳的顧客能品嘗馳名海內外的屏東愛文芒果。

「盧家芒果」的代表盧旺昇則說，他們家種有7甲地，但產量只有6000顆，採稀疏式種植，因此產量不多，但也能對每「顆」芒果投入更多的心力，像他們所採的牛奶澆灌，所產出的芒果色香味俱全，甜度約在10到11度左右，相較外銷的高價，國內除零售、網購及便利商店的通路都能選購價格實惠的相關產品。

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