暖冬兩面刃！ 屏東枋山芒果產量一地兩樣情

2019-04-08 23:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年暖冬讓屏東愛文芒果產季提早半個月到一個月，不過，主要產地中一片狀況良好，卻也有的地區是獨獨陷入一果難求的困境，枋山鄉的楓港地區果農向民進黨籍立委莊瑞雄陳情，指今年全區的200多公頃果園產量普遍不佳，莊瑞雄今天與農委會、鄉公所等相關單位前往現勘，會後決議由鄉公所提出災損的速報，盼減少農民損失。

暖冬影響農產劇烈，別說是跨縣市，從南北長達約30公里的枋山鄉就有南北差距，枋山鄉全鄉以往都是愛文芒果產地，但南邊的楓港地區和北邊的加祿地區，就疑似因為極端氣候出現產量上的極大落差，楓港地區至今200多公頃的愛文果樹不是「酥花」就是結果率不佳，相較加祿地區因為暖冬，提早在三月就進入盛產期且至今不墜，更突顯暖冬的「兩面刃」。

莊瑞雄獲農民陳情，連假過後與鄉長洪啟能及民代、農民等前往楓港現勘，發現該區200公頃的果園，今年產量預估僅剩約2成。枋山鄉代王光盛說，楓港接近恆春半島，又更為炎熱，加上易受南風吹拂，要是過年前未開花結果，過年後就會碰上溼熱南風就會形成花穗「酥花」淍謝，無法著果。

「莫名奇妙的天氣，減產從沒這麼嚴重！」種植40年愛文芒果的八旬黃姓果農說，大家都依照以往步調進行催花等程序，但沒想到這個暖冬竟重創產量，也曾在加祿地區經營果園的他擁豐富經驗，但眼見今年同個鄉鎮的南北兩地產量落差之大，連他都難以置信，只能含淚剪枝整理園區展望明年。

莊瑞雄現勘後表示，楓港地區高達200多公頃的果園受損，初步認定應屬抽梢不開花或是開花時期遇高溫導致酥花，已請鄉公所針對該區愛文芒果損失提報氣候異常損害速報，會再次由正式的勘災小組會勘並做成紀錄，要求農委會能儘速核淮災損的現金救助。

高雄農改場代表指出，極端氣候頻傳，農民因應調整管理果園的種植手法已是迫在眉睫，改良場針對愛文芒果於極端氣候的栽培管理已進行研究，若農民有需要可辦理教育訓練，提昇果園管理的技術，減少天候的影響。

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