暖冬兩樣情！愛文芒果3月早收價格好 也有果農先「剪花」

2019-03-14 23:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本報日前報導，因為暖冬，3月就能吃到屏東的愛文芒果，追蹤後還發現，「成也暖冬，敗也暖冬」，除了提早催花的果樹收得好價，正常盛產期的花卻難再著花、結果，枋山地區可見不少農民提早剪除雜枝（俗稱「剪花」）作肥，盼明年「化作春泥更護花」，枋寮地區則是在228連假前，受溫熱南風及上週的雨勢影響，兩地產量都有待觀察。

日前農委會宣布天然災害現金救助相關作物，包括屏東的荔枝及洋蔥，而枋寮、枋山的芒果，以往產量最大期集中在5、6月，台南玉井芒果銜接在後，但今年受暖冬，全都大幅提早，枋寮、枋山的愛文芒果提早常半個月到1個月，3月就已量產，少部分更曾在過年後就可採收販賣，早生水果價格高，愛文芒果上貨曾於台北市場拍出1公斤300元的均價，至今仍有250元上下，令人咋舌。

枋山、枋寮兩地區雖比鄰，氣候土質大不同，只有濕熱的「南風」都被兩地果農視為「大魔王」；較南的枋山砂石土質不易滯留雨水濕氣，加上落山風吹走髒、濕空氣，下雨影響不大，農民反而期盼能下雨由果樹吸收，讓果實加速長大，枋寮陳姓果農就說，「下雨帶來礦物質，效果是怎麼灌自來水、施肥都達不到的！」

不過，較北的枋寮區土質偏泥土，且無強盛落山風，加上地形關係，悶熱南風若直接吹進枋寮，雨後因為濕熱易滋病菌，若管理不善，著果率及賣相等，都會大受影響。

今年因為暖冬，最早調節產期的果園早早就結果，3月就已量產，少部分更曾在過年後就可採收，也成為年罕見景象，不過，真正盛產、農民稱「得時」、「正期」的5、6月的愛文芒果，卻也因為暖冬導致著果率低，枋山地區農會總幹事陳德慶說，不少果農見著果無望，已提早「剪花」無用的枝椏，直接等明年。

陳德慶指出，枋山山區去年受颱風重創，著果剩以往3成，至於平地果園受暖冬影響，整個愛文芒果產季提前及延後半個月以上，是以往罕見的長度，但5、6月的盛產期卻又因為暖冬久旱無雨，不是無法著花、結果，就是結果後長不大，真正盛產期的產量反而減少，全年總產量仍有待評估，從目前拍賣價每公斤上貨達300到400元推估，全年均價預計維持在每公斤100元以上。

「好的很好，差的很差」，種芒果10多年的枋山林姓果農說，暖冬造成芒果結果時間分散，光一株樹就能分2、3個套袋期，也是人力的無形負擔，幸運提早的人能賺到好價，但5、6月盛產的芒果著果率卻因暖冬大減，他為了集中肥分在少數結果的枝條上，而且要減少用藥，提早剪掉已「吐紅」（台語，意指不再結果）的樹枝，望著滿園雜枝，只能自我打氣「展望明年！」

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