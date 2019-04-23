第二屆亞太社企峰會在高雄 馬拉拉基金會創辦人將來台

2019-04-23 10:24

［記者黃旭磊／高雄報導］第二屆亞太社會企業高峰會將於5月11至12日在高雄舉行，屆時馬拉拉基金會共同創辦人Shiza Shahid將來台參加。

行政院政務委員唐鳳、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍、星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處處長蘇怡文及日月光集團資深處長李淑霞提前宣傳峰會。

唐鳳說，高峰會緊扣聯合國永續發展目標（SDGs），透過平行論壇、高階會議及工作坊，探討科技創新、循環經濟、企業社會創新、海洋生態與氣候行動等7大議題。

Shiza Shahid與諾貝爾和平獎得主Malala（馬拉拉） Yousafzai共同創立馬拉拉基金會（Malala Fund），緣起於 2012年，馬拉拉（當時14歲）於巴基斯坦斯瓦特縣（Swat Valley）校車巴士遭槍擊，事後致力於女童教育、登上時代雜誌封面並獲選「30 歲以下世界改變推手」。

蕭淑珍表示，Shiza Shahid將透過藺草工作坊，帶領民眾編織藺草感受社區發展影響力，而加拿大社會創新中心創辦人暨執行長Tonya Surman、日本知名社區設計師也將分享地方創生經驗，另外，「看得見的AI 」微軟新創加速器中心分享無人機結合AI影像辨識案例。

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