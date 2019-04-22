獨家》唐鳳將赴華府演說 喬治華盛頓大學大秀我國國旗

2019-04-22 10:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政務委員唐鳳訪問美國10日，她將於美東時間23日在喬治華盛頓大學發表專題演講，以中華民國數位政委身分與美方分享台灣民主創新成果，喬治華盛頓大學更在官網上貼出我國國旗與美國國旗，象徵台美之間緊密關係。

唐鳳此次訪美行程，前天已在底特律北美洲台灣婦女會（NATWA）年會致詞指出，北京逐步打破和平現狀，幾十年來台灣一直都在民主陣營最前線，即便維持現狀，也是維持「台灣自由民主」現狀，但過去從未像今天一樣，面臨「兵臨城下」挑戰。

據透露，唐鳳將在華府待6天5夜，今日一行人已抵達美東，預計造訪大西洋理事會（Atlantic Council）、史汀生中心（Stimson Center）、蘭德公司（RAND Corporation）、美國進步中心（Center for American Progress）等多個行政單位及智庫。另外，也將與國際共和學會（IRI）、全國民主學會（NDI）進行交流。

唐鳳也將就台灣民主成果，及目前台灣面臨的險峻情勢，包含假訊息影響社會互信、境外資金干擾選舉、中國北京當局多方打壓等課題，與華府行政部門人士交換意見。

據悉，唐鳳希望藉此機會，讓華府相關人士進一步體察，台灣與美國不僅是經濟與軍事夥伴，更是民主的「價值同盟」。

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