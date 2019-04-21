唐鳳赴美演說：維持「台灣自由民主」現狀

2019-04-21 10:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政務委員唐鳳獲邀出席北美洲台灣婦女會（NATWA）在美國底特律舉辦的第31屆年會，她於美東時間4月20日發表演說表示，「幾十年來，台灣一直都在民主陣營的最前線。但即便只是維持現狀，也就是維持台灣自由民主的現狀，過去也從未像今天一樣，如此充滿挑戰。」

唐鳳致詞指出，從價值的抉擇、軍事的對峙，乃至於人類文明路線的堅持，台灣一直都是屹立不搖的燈塔，為區域中民主、自由的發展，作出示範。

唐鳳提及，雖然有如此重要的角色，但是台灣也曾經被世界忽視過，在過去的許多事件裡，甚至可以說是獨力奮鬥。所幸台灣人民，包括在場各位的堅持與團結，讓台灣能夠持續發展、為全球做出貢獻。

然而，最近來自北京的壓力，特別是軍事的威脅與日俱增。無論是解放軍機飛越海峽中線，或是在AIT新館開幕期間，在台灣周遭進行大規模武力展示，都顯示北京正逐步打破各方長期維持的和平現狀，台灣正面對著兵臨城下的挑戰。

唐鳳表示，所幸今天的台灣，已經不像過去那麼孤單。無論是區域內的其他國家，還是價值相近的理念盟友，對台灣都展現出前所未有的關注與支持。

舉例來說，美國國務卿龐皮歐上個月在眾議院外交委員會的聽證會中表示，美國正採取各種行動，阻止中國對台灣的外交孤立。美軍印太司令部司令戴維森也在另一場聽證會中指出，美國將信守「台灣關係法」的承諾，而習近平企圖以「一國兩制」來謀求統一，無法代表雙方人民的共同意願。

唐鳳也說，就連上個月她去東京，與日本重要涉台人士會面時，對方也主動表示，會全力支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際活動。

不過，雖然有了這麼多全球夥伴的支持與協助，但台灣今天所面臨的情勢，確實可以用「險峻」兩個字來形容。台灣政府已經針對足以影響社會穩定的假訊息、境外資金干預選舉，以及危害資通安全的產品等議題，一一展開處理。

唐鳳談及，之所以要這樣做，不是為了一人之利，或為了一黨之私，而是為了讓台灣不被極權與併吞的逆流所撼動。當然要捍衛自由民主，政府的作為只是拼圖一角，更需要的是整個社會的行動。

正因為如此，她才會在這裡，大家才會一起在這裡。「我們有共同的目標，也就是確保台灣社會、經濟、以及環境的繁榮與永續。」

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