開放海釣牽涉240萬人 唐鳳：要考慮需求與管理平衡

2019-04-02 11:27

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁3月20日接見全國各大釣魚協會等社團前來陳情時，指示2個月內全台漁港或商港劃定50個區域可合法釣魚，由於基層漁會仍有不同意見，行政院政務委員唐鳳將在明天舉辦協作會議邀正反意見等各方團體陳述意見，唐鳳今天上午表示，這個議題需要考慮釣友需求、漁民作業，與管理量能之間的平衡，牽涉人數上看240萬。

她說，過去十幾年不是沒有討論過，但這次很希望有些不一樣：多一點實質進展、也多一點相互理解。

唐鳳明天上午11時將針對「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」網路連署案，在基隆八斗子漁港舉辦協作會議，這場會議將開放網路直播。

唐鳳今天在臉書貼文，並附上預告影片，她說，感謝釣友、基隆區漁會，以及漁業署的協助，讓我們能夠完成這支「預告片」，讓更多朋友可以快速了解這個議題的來龍去脈，為後續對話打下基礎。

行政院要全國開放50處海釣，消息一出，引發基層漁民與漁會反彈，新北市金山區漁會3月22日上午召開漁會代表大會，針對港區開放釣魚問題，漁民強烈反對漁港內開放垂釣，最後做出決議「堅決禁止開放漁港垂釣」，呈陳報漁業署及立法院備查。

不過，一位參與20日接見的行政院官員指出，陳其邁所指2個月內劃定50個區域的漁港或商港，是指50個位於漁港或商港的區域，未來同一個漁港或商港可能有好幾處被劃定，例如八斗子漁港目前就已有3處開放海釣，因此，未必會有50個漁港或商港全面開放海釣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/