這個二月把歷年「打趴在地」 台灣燈會人潮再創罕見紀錄

2019-04-22 23:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光局依規定在四月公佈今年二月觀光統計數據，其中因舉辦台灣燈會而聲名大噪的大鵬灣國家風景區湧入855萬人次，扣除燈會期間主燈區的836萬人次，燈會以外的時間及地區，累積近20萬人次，是史上單月新高，官員表示，光從大鵬灣其它區域就能看出「燈會效應外溢」。

台灣燈會在屏東因燈飾絢麗，表演節目精采，佳評如潮，17天就吸引1339萬人次入場，坊間不斷出現「延長」聲浪，美景令人難忘至今，據觀光局數據，大鵬灣區的觀光人次今年二月一舉衝上855萬人次，在歷年曲線圖當中，堪稱直衝天際，前幾年的數據就像是被打趴「全部貼地」，在圖表上全貼著底線，以往最高的單月人次10萬餘，但相差80倍，讓圖表變得絲毫不具有參考性。

在扣掉燈會期間主燈區的836萬人次，大鵬灣區在燈會之前及主燈區以外，狂吸近20萬人次，創下單月最高紀錄。大鵬灣國家風景區管理處說，過年前大鵬灣就已有部分花燈安置，坊間刮起爭睹搶鮮風潮，又適逢過年假期水上教堂開放，前來走春者眾，數據呈現出近年二月罕見的熱潮，燈會期間青洲遊憩區及遊客中心都在主燈區附近，人潮自然都會外溢到這些地方。

「燈會效應外溢！」屏縣府交旅處長黃國維說，事前評估燈會能外溢到屏東各地，臨近的青洲遊憩區、大鵬灣遊客中心、東港鎮內等，明顯都受到人潮的外溢效應。

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