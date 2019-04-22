不到1年連2次撿到錢 女清潔隊員不動心送警局

2019-04-22 22:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰清潔隊賴姓女隊員，去年9月拾獲5仟元現金送至警局招領獲肯定，本月21日又在路上拾獲4600元現金，仍然不動貪念將錢送到警局招領，正當員警留資料時，一名黃姓女子焦急到警局，表示替老闆幫小孩繳學費，沒想到半路掉了，如果沒找到就要自己認賠，難過流下眼淚，得知賴女剛好撿到送到警局，頻頻點頭感謝。

霧峰區清潔隊賴姓女隊員，去年9月中旬，某天傍晚5點多下班返家途中，行經霧峰區四德路與霧工一路口時發現一團紙，拿起一看發現是5張仟元大鈔，雖急著趕回家照顧4名小孩，但擔心失主著急，第一時間仍先將錢送到附近的四德派出所，一開始還擔心製作相關資料時間太長來不及回家帶小孩，在受理員警協助下迅速完成相關手續放心離開，員警稱讚她拾金不昧，是4名小孩最好的榜樣。

賴女21日行經霧峰四德路，又在路上發現一疊紙鈔，仍然不動心送到四德派出所招領，還笑稱自己和撿到錢很有緣份，沒想到正當受理員警清點後並開立拾得物收據給她時，一名黃姓婦人焦急到警局詢問是否有人撿到錢。

該名黃姓婦人表示，受老闆委託幫忙拿錢繳小孩學費，沒想到半路卻掉了，因原本就生活困苦，若錢沒找回來，就要自己拿錢出來賠，邊說邊難過流下眼淚，賴女一聽上前詢問，才發現遺失的金額、地點和自己撿到的相符，黃女得知是賴女撿到錢送警局，開心的點頭感謝。

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