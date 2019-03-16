筆電的奇幻漂流！公所出任務 找到失主遺孀多還17萬

2019-03-16 06:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔心鄉公所清潔隊許姓隊員於埔心鄉資源回收場進行回收業務時，發現一台裝有17萬元現金的筆記型電腦袋，立即上繳給清潔隊長及鄉長，公所從這台筆記型電腦破解密碼，找到已故失主遺孀，昨天將17萬元原封不動交到失主遺孀手中，在地方傳為佳話。

這台筆電原本為正新輪胎游姓主管所有，游男去年因肝病突然過世，電腦因為有密碼鎖，家人無法使用便擱置一旁，游妻完全不知裡面還放著17萬元現金，日前把它作廢交給清潔隊。

公所許姓清潔隊員在整理回收物時，發現這部用包包裝著的舊筆電，他完全不知誰擁有，打開包包一看，驚見裡面有17萬元，急報清潔隊長賴慧明及鄉長張乘瑜。

鄉長當場指示，從筆電中尋找線索，應該可以找到失主，不料電腦有密碼鎖，於是找來溪湖分局員警來協助，成功破解密碼，費了好一番工夫才確定這是服務於正新輪胎越南廠的游姓工務主管所有。

眾人輾轉找到游家才知電腦的主人已於去年過世，而其遺孀昨天接下筆電時才知裡面放著17萬元現金。

游妻說，兒子前年要到澳州留學，先生四處張羅出國費用，去年先生自越南回國後，遇肝硬化疾病，來不及交代諸多遺言後即過世，她因不知筆電密碼交由清潔隊回收，她感謝埔心鄉公所如此細心，將利用這筆錢資助其兒子出國澳洲留學，並捐出其中兩萬元給埔心鄉公所。

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