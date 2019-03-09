日本美少女遊台找回錢包 竟是國寶狂言師之女

2019-03-09 22:49

〔記者劉力仁／台北報導〕由中興巴士、光華巴士、新北客運組成的臉書幸福青鳥紛絲團貼文，有一個日籍少女在台灣246公車路線遺失錢包，經協助後尋回，臉書幸福青鳥紛絲團發現這名美少女名為野村彩也子，從上網比對照片，推測她的父親為日本國寶狂言師野村萬齋。

幸福青鳥紛絲團貼文，昨天上午客服接到一通電話，對方講日文，經過翻譯得知這名日本人中午要搭飛機離台，但錢包掉在246公車上，在同事積極處置下，11點多順利將錢包還給這位日本人，協助她順利搭計程車前往機場返日。對方名為野村彩也子，經上網查閱，跟日本國寶狂言師野村萬齋之女同名，臉書幸福青鳥紛絲團指出，從照片看，在台灣的這名少女，跟野村彩也子也好像相符；網友也紛紛回文肯定就是野村彩也子本人無誤。

狂言是日本戲劇的一個流派，是一種內容簡單而即興的喜劇，表演時大量運用民間的俚語，擅於從民間取材，廣受平民歡迎的民間藝術形式。表演狂言的演員被稱作狂言師。在現代，比較著名的狂言師有野村萬齋。

野村萬齋將執導2020東京奧運開閉幕禮。野村彩也子為慶應義塾大學學生，曾參加2018年校內的Miss慶應選拔更獲得冠軍，父女曾一起拍廣告，在日本相當知名。

野村彩也子與父親野村萬齋、弟弟野村裕基合拍廣告

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