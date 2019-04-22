新北聯手電器業者推雙重優惠 商家汰換節能設備3折起

2019-04-22 21:12

〔記者陳心瑜／新北報導〕協助商家汰換老舊照明、空調，並導入智慧節電管理，新北市政府與13家綠能業者合作，推出汰換節能設備最低六折起，及延長保固最高5年等多項優惠，再加新北市政府補助，換購節能設備最低只要原價3折。

新北市副市長吳明機表示，新北市選在4月22日世界地球日，整合市府1億4千萬元補助及13家綠能業者加碼優惠與服務，預計可協助至少2800家商家完成照明、冷氣及能源管理系統等節能設備汰換，不僅替商家節省2億1000萬元汰換成本，更可進一步帶動節電2766萬度，再省下8298萬元電費成本。

經發局表示，今年推出五大創新服務，包含「優惠最划算」：攜手綠能業者加碼優惠，商家負擔汰換費用自5折調降為3折起；「品項最多元」：向經濟部爭取擴大補助，新增T5燈管汰換LED燈補助、50KW以下商家新購或汰換小型能源管理系統補助，以及冰水主機汰舊補助；「申請最便民」：與13家綠能業者合作，提供代辦服務；「諮詢最前線」：主動出擊拜訪至少一萬家商家，提供專人到府用電健檢及補助資源解說服務。

新北經發局表示，服務業節能設備汰換補助作業要點已公告，即日起開放申請，可至新北市服務業節能補助網站查詢。

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