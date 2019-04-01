恢復門票優惠拉攏軍公教？ 柯文哲：只是充分利用場館剩餘產能

2019-04-01 12:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲雖未鬆口2020，但私下卻動作頻頻，不僅重整地面部隊，更積極發展自媒體整頓網軍，同時盤整行政資源，今天起恢復退休公教族群的門票優惠，預計3萬多名退休公教人員受惠，備戰意味甚濃。

針對外界解讀柯文哲恢復軍公教優惠，是為了討好公教人員，柯文哲今受訪辯稱，這是當時年金改革後，在市府中討論，「其實我們也沒有額外撥什麼預算，只是把市府的場館的剩餘產能充分利用」。

不過下週即將開議，柯文哲卻執意參加大甲媽祖遶境，引發議員不滿，痛批柯無心市政，揚言將火力全開，對此，柯文哲強調自己從台大當醫生到現在，幾乎全年無休，「今天早上也是一樣7點半準時工作，做很多討論」，他兩度直言，所以坦白講那種貼標籤也就算了，「我的工作時間絕對比任何縣市首長都長。」

面對媒體追問遶境長達9天時間，柯將會有很多時間不在台北，市政怎麼辦？柯埋怨反問：「你們認為台灣的首長全年無休是這樣嗎？」對他來說參加大組媽祖遶境就是還願，況且他過去4年，連假日都在工作，幾乎沒有請過年休。

至於為什麼要選在此時，柯則是要媒體去讀他的著作「白色力量」，稱自己就是「想到就去做。」沒有多做回應。

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