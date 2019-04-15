五一勞動節 高雄這些店勞工、員眷上門都優惠 可惜缺温泉業

2019-04-15 20:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕中南部勞工及眷屬最愛的「五一休閒優惠」方案出爐，高市勞工局今年特別呼應市長韓國瑜推展的觀光和愛情產業鏈，增加圓山、國賓、福華、福容等十個指標性大型觀光飯店，以及義大、夢時代摩天輪「買一送一」及住宿折扣優惠，唯一條件是證明自己是勞工即可享受。

勞工局職業重建科表示，眾所期待的五一勞動節休閒優惠方案，高雄市的優惠已經出爐，目前還在統整嘉義、台南、屏東、台東的優惠方案，讓中南部的勞工朋友和眷屬們，都能開心過屬於他們的節日，也幫助地方觀光、休閒產業，能響應韓市長「貨出去、人進來」的政策。

勞工局今年的休閒優惠方案特色有三，包括加入摩天輪優惠方案、增加指標性觀光產業飯店，以及高市按摩院所行銷抽獎優惠，優惠時間從五月一日勞動節起至七日，福華和圓山大飯店於優惠期間，只要是平日住宿均打五折，假日最低可打五五折，高市的優惠方案琳瑯滿目，相當吸引人。

不過，前幾年提供勞工五一優惠的休閒農場、民宿及溫泉，今年沒有在優惠方案之列，勞工局表示曾透過農業局邀約，希望往年有加入勞動節優惠行列的農民、業者，繼續參與此一活動，可能因往年遊客人數增加不多，成效不大而退出。

此外，因有部分溫泉不合格，為保障勞工遊客的權益，勞工局今年沒有和這些業者合作，雖然有點遺憾，但今年增加了許多知名觀光飯店，結合了觀光、旅遊、愛情、休憩、小吃、民俗等產業，提供優惠一起和勞工朋友歡度佳節。

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