大漢橋雨後積水8年未解 議員批新北市府效率差

2019-04-22 17:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市板橋區及新莊區的大漢橋車流量龐大，每逢下雨機車道積水嚴重，影響行車安全。民進黨市議員戴瑋姍今天在市議會質詢指出，從2011年至今，光是上新聞的大漢橋積水案件就有9筆，過去8年問題遲未解決，質疑市府行政效率太差。工務局允諾將檢討改善。

戴瑋姍指出，從2011年至今，新聞報導大漢橋積水的案件就有9件，不包括沒有被媒體披露的部份，而自2014年以來，大漢橋只進行橋梁耐震工程，沒有施作排水工程，導致積水問題經過8年仍未解決。

戴瑋姍舉例，今年3月有騎士陳情說，大漢橋因雨後橋面積水，差點打滑失控，但當天累計雨量僅16.8毫米，尚未達到中央氣象局40毫米「大雨」的標準。她說，機車族遇到路面積水很自然地會想閃避，萬一壓到標線打滑更危險，還要面臨後方車輛追撞的威脅，因汛期將近，她要求全市橋梁全面檢查，加強排水功能。

工務局長朱惕之表示，必須先釐清橋梁積水的原因，今年2月市府進行大漢橋下空間清理，發現大片垃圾堆積，初步研判應是垃圾塞住排水孔導致積水。

朱惕之說明，為維護行車安全，大漢橋在2016年花費6、7000萬元進行耐震補強工程，加強結構安全，結構安全如果做好，也能改善積水問題，近期會派員巡檢，清除垃圾。

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