祖靈托夢 排灣公主返鄉織布獲50萬首獎

2019-04-22 15:26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕排灣族擅長的編織技巧隨著時代演進，在過去幾年幾近失傳，出身三地門鄉大社村的排灣族公主武玉玲，在莫拉克風災後因為祖靈在夢境中的鼓勵，讓她一間扛起傳承使命，回到部落創作，並帶領族人透過作品讓更多人看見部落故事，現在就讀屏東科技大學時尚設計與管理系碩士班的武玉玲，將所學轉化成作品，拿下「2018年Pulima藝術獎 視覺藝術獎首獎」，今天在屏科大舉行作品展示與成果發表。

武玉玲在頭目女兒、母親、女藝術家等多重身分間不停轉換，作品特別以女性觀點出發，拿下首獎的「脈動」系列共有三組大件作品，包括以黑色堆砌的石板屋意象、述說人跟土地共根的大地心跳及傳達女性生命經驗的女人與河。

其作品特色是以大量的串珠、纏繞技法、編織組合成圖騰符號，透過織、纏、勾、繞的創作，陳述部落生命故事。

武玉玲說，媽媽和外婆是她的藝術啟蒙老師，因為公主的身份，從小部落舉辦慶典時，外婆都會幫她穿戴完整的傳統服裝、頭飾，教她服飾配件所象徵的意義及權力地位，加上媽媽擅長將各種傳統織品拆解再重組創作，所以這次得獎作品，其材料多半使用回收布或生活上隨手可得的各種複合式媒材，透過編織手法組合。

在珠寶設計師黎芳瑜的指導下，武玉玲學會了纏繞技法，因此作品中可以看見大量以纏繞方式勾勒出的線條，像是家屋圍牆的藤蔓、部落新娘的髮飾、飛揚的蝴蝶或是蜿蜒的河流等，讓作品隨著線條呈現生命延續脈動的力量。

武玉玲強調，只有清楚自己來自何方又將回到何方，才能在創作的時候讓作品飛揚，她不只是貴族血脈的傳人，更肩負著原鄉文化傳承，希望透過創作擁抱自己的根，帶動更多人對家鄉、土地的關懷。

「Pulima」為排灣族語「手藝精細之人」的意思Pulima 藝術獎由財團法人原住民族文化事業基金會主辦，是國內第一個以原住民為主體的獎項。

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