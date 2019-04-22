北港朝天宮迎媽祖台日大師獻藝 真人藝閣先亮相

2019-04-22 14:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕與神同行，已列為國家重要民俗的北港朝天宮迎媽祖明天起將盛大登場，今天全台唯一真人藝閣先亮相，加上台、日大師獻藝現場作畫，結合布袋戲、打擊樂的真人藝閣，讓今年北港迎媽祖更有看頭。

為了迎接即將到來的農曆3月19、20日即國曆4月23、24日國家重要民俗的北港朝天宮迎媽祖，活動前雲林縣政府邀請縣內15位藝師及大專院校學生打造一台兼具傳統工藝精緻性，同時結合布袋戲與南北管、打擊樂的創意藝閣，今天提前亮相。

日本弘前市睡魔花燈車今年也將首度參與遶境，日本弘前市觀光振興部代表小笠原潤及花燈車製作藝師三浦吞龍今天都到現場作畫，與縣內藝師工藝文化交流，獲文化部指定為「傳統建築彩繪」人間國寶的洪平順與三浦吞龍以彩繪為主題技藝交流，兩人精湛的彩繪功力，讓人驚豔。

今天活動北港老塗師白鶴陣暖場表演，隨後是結合布袋戲、打擊樂的古笨港進士黃登瀛藝閣車亮相，明天遶境時真雲林閣掌中劇團、太日樂集都將隨車演出，保證精彩可期，工藝師周秀惠贈送日本藝師媽祖拼布包。

雲林縣副縣長謝淑亞今天到場感謝各單位全力配合，歡迎全國遊客北港迎媽祖期間到雲林作客，除了可欣賞藝閣及百年陣頭遶境，也可到北港及周邊景點遊玩，品嚐在地特色小吃，相關活動詳情，可上雲林縣北港文化中心、北港遊客中心、雲林縣文化旅遊網查詢。

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