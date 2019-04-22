4/22各報重點新聞一覽

2019-04-22 06:44

自由時報

政府出招？兩岸關係可考慮建交或歐盟模式

行政院版兩岸條例增訂第五條之三條文草案，明定主權國家地位與自由民主憲政秩序不得作為政治議題談判及協議項目，而此規定是否完全關閉兩岸未來政治關係安排的可能性？陸委會主委陳明通接受本報專訪時表示，只要不涉及消滅我們國家主權地位或自由民主憲政秩序，其實還是有許多可能性，例如歐盟模式、獨立國協模式，或建交成為更緊密的盟邦，如「兄弟之邦」等，如何而可能，有賴大家發揮集體智慧去創造，並尋求社會的共識。

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連接北北桃 捷運南北環 拚年底動工

三環三線不再是虛線！橫跨雙北的捷運環狀線第一階段年底通車，第二階段（北環、南環）於近日經國發會審議通過，行政院長蘇貞昌昨宣布核定北環、南環共一三七七億元經費。蘇貞昌說，三環三線過去被說是虛線，現在由他實現，希望中央、地方力拚年底動工。

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小姊弟疑遭下藥勒死 父失聯

慟！新北市泰山區一對十一歲、七歲小姊弟，因父母離異，平時分別讓父母各自照顧，昨假日適逢兩姊弟的「家庭日」，兩人被帶回四十歲父親吳秉楠家中玩樂，未料晚間七時許，兩童被發現陳屍房內，脖子有輕微勒痕，疑遭下藥後勒斃，吳父卻在案發後關機失聯，據家屬透露，吳近日來因工作壓力大，情緒不穩定，警方不排除他涉案，正全力追查。

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蘋果日報

未繫安全帶 致死率高3.6倍

中市一輛轎車昨自撞快速道路護欄，駕駛疑未繫安全帶，右手臂被扯斷、上身則卡在護欄與車體之間慘死，財團法人車輛研究測試中心統計，車禍中未繫安全帶的致死率是有繫安全帶的3.6倍，後座乘客未繫安全帶致死率則是2.7倍。中市交通大隊提醒，開車或搭車都要繫妥安全帶，相關配件也應列為行前檢查項目。

中東股神擁154億元「飛行皇宮」

上月被《富比士》評為全球首富的亞馬遜創辦人貝佐斯以及微軟創辦人比爾蓋茲、特斯拉創辦人馬斯克等科技富豪都坐擁私人飛機，但全球擁最奢華的私人飛機，當屬沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德。有「中東股神」之稱的阿瓦里德擁有多架私人飛機，近年更斥資約154億元台幣買下1架空中巴士A380雙層客機改裝成私人飛機，機上空間比他原本的波音747專機大2倍，內有豪華套房、會議室、土耳其浴場、可停勞斯萊斯的車庫，和電子祈禱毯會自動朝向麥加的祈禱室，甚至在機上放了一張專屬於他的氣派寶座，宛若飛行宮殿，飛機加一次油可以飛1萬多公里。

聯合報

藍誰最強棒 26%拱韓國瑜 19%挺郭台銘

鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選，投下震撼彈，本報總統選情調查發現，仍有四成八泛藍選民支持高雄市長韓國瑜參選總統，韓在國民黨內人氣一枝獨秀。各種競選組合顯示，藍營不論是派出韓國瑜或郭台銘，都有機會與柯文哲和民進黨相抗衡，但韓國瑜的勝算更高於郭台銘。

斯里蘭卡教堂飯店連8爆 逾207死450傷

斯里蘭卡在廿一日基督教復活節當天發生八起連環爆炸案，四家飯店和三間教堂遭攻擊，造成至少兩百零七人喪生，包括數十名外國人。中華民國外交部表示，目前已知僅有一國人住宿遇襲的香格里拉飯店，疏散時因赤腳逃出而遭碎玻璃割傷，並無大礙。

中國時報

藍營陷入挺郭卡韓焦慮 韓才能打破宮廷老人政治

國民黨總統初選辦法在宮廷政治、大老文化的掣肘下，正陷入「挺郭卡韓」的困境，引起黨內中、新世代的焦慮，直言郭台銘的參選明顯是黨高層主導，反觀韓國瑜才是靠基層拱上來，兩者權力來源完全不同，這場「宮廷派」VS.「基層派」的對決，韓國瑜才是最可能成功推動國民黨改造的改革者。

柯直言 當市長比副總統能做事

台北市長柯文哲近期頻頻走訪各地，被解讀是為參選2020總統鋪路，但柯至今未表態選不選；前天傳出英系立委暗中力促「蔡柯配」，盼壓制行政院前院長賴清德，柯文哲21日否認傳聞，他強調，副總統是備位，當市長比較能做事情，繼續當就好，外界好奇是否等同表態不選總統，柯僅說，等時間到再講，未正面答覆。

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