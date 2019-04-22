小姊弟疑遭下藥勒死 父失聯

2019-04-22

〔記者曾健銘、徐聖倫、陳心瑜／新北報導〕慟！新北市泰山區一對十一歲、七歲小姊弟，因父母離異，平時分別讓父母各自照顧，昨假日適逢兩姊弟的「家庭日」，兩人被帶回四十歲父親吳秉楠家中玩樂，未料晚間七時許，兩童被發現陳屍房內，脖子有輕微勒痕，疑遭下藥後勒斃，吳父卻在案發後關機失聯，據家屬透露，吳近日來因工作壓力大，情緒不穩定，警方不排除他涉案，正全力追查。

父母離婚 姊弟分開生活

據了解，吳男與楊女育有一男一女，一年多前離異，讀小一的弟弟吳昀翰由父親照料，住在泰山區明志路的公寓，讀小三的姊姊吳欣庭跟著母親住在三重。

週末家庭日 陳屍父住處

警方表示，夫妻雖離婚，但為不讓姊弟倆疏遠，協定週末是「家庭日」，兩童輪流在父母家中過夜。十九日晚間，吳男將女兒接回家，直到昨晚六時許，女童未如往常由父親送回三重住家，打電話也聯繫不上，家人察覺有異，趕到吳男泰山住處，進門後驚見男童仰躺在下鋪、女童躺在上鋪，兩人臉部都被棉被蓋住，肢體僵硬，家人報案，但兩童明顯死亡多時，而負責照顧兩人的吳男失去聯繫，涉嫌重大。

父工作壓力增 情緒較不穩

家屬向警方供稱，吳男與前妻在同一間精密電子公司上班，兩人收入穩定，應無經濟壓力，但吳男因主管離職緣故，近日來工作量暴增，工作壓力倍增，情緒雖然較不穩，卻未透露過輕生念頭。

林口警分局表示，鑑識人員現場採證，未發現遺書等物品，而兩童除了脖子上有輕微勒痕外，並無明顯外傷，研判可能遭下藥後勒斃，詳細死因待檢警相驗釐清，正全力追查吳男到案。

新北市家暴防治中心主任許芝綺說，初步調查，吳家沒有婚姻暴力、家庭暴力或兒少保護通報紀錄；女童的老師則透露，昨天才和女童母親傳LINE聊女童近況，女童母親還表示，和女童的父親互動有改善，六月會一起參加女童的校外教學，沒想到卻發生憾事。

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