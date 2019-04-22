連接北北桃 捷運南北環 拚年底動工

2019-04-22

〔記者陳心瑜／新北報導〕三環三線不再是虛線！橫跨雙北的捷運環狀線第一階段年底通車，第二階段（北環、南環）於近日經國發會審議通過，行政院長蘇貞昌昨宣布核定北環、南環共一三七七億元經費。蘇貞昌說，三環三線過去被說是虛線，現在由他實現，希望中央、地方力拚年底動工。

蘇貞昌昨在新北市長侯友宜陪同下，至機場捷運新北產業園區站（A3）瞭解工程規劃。

全長20.6公里 9.5年內完工

新北市捷運工程局長李政安說，環狀線第一階段（新店大坪林站─新莊新北產業園區站）預計年底通車；第二階段分為北環段與南環段，全長二十．六六公里，預訂核定後九．五年內完工。

北環段銜接新北產業園區站至北市大直劍南路站，連接機捷、蘆洲線、淡水線和文湖線；南環段銜接木柵動物園站至新店大坪林站，連接文湖線和新店線；由中央、雙北市府共同出資興建，北市捷運工程局施工。

1377億經費 蘇揆宣布核定

蘇貞昌表示，希望交通部、雙北合作，力拚環狀線第二階段年底動工，北市已完成南環、北環用地都市計畫變更，希望新北市也儘速完成相關用地都市計畫變更。

侯友宜則表示，已排入市都委會大會審議。環狀線第二階段通車後，有利雙北產業交流。

交通部表示，環狀線第二階段通車後，運量預計一日可達八十萬人次。蘇貞昌指出，希望環狀線通車，可打造雙北及桃園市一千萬人口的大舞台。

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