入夜雨彈來襲！中北部9縣市嚴防大雨

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局（20）日晚間10點25分發布大雨特報，提醒中北部9縣市民眾注意瞬間強降雨。
氣象局提醒，新北市、台北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、新竹縣、新竹市、南投縣等9個縣市的民眾需注意瞬間強降雨，若外出別忘記攜帶雨具。
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