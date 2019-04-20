入夜雨彈來襲！中北部9縣市嚴防大雨
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中央氣象局（20）日晚間10點25分發布大雨特報，提醒中北部9縣市民眾注意瞬間強降雨。（資料照）

中央氣象局（20）日晚間10點25分發布大雨特報，提醒中北部9縣市民眾注意瞬間強降雨。（資料照）

2019-04-20 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局（20）日晚間10點25分發布大雨特報，提醒中北部9縣市民眾注意瞬間強降雨。

氣象局提醒，新北市、台北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、新竹縣、新竹市、南投縣等9個縣市的民眾需注意瞬間強降雨，若外出別忘記攜帶雨具。

  • 氣象局提醒，新北市、台北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、新竹縣、新竹市、南投縣等9個縣市的民眾需注意瞬間強降雨，若外出別忘記攜帶雨具。（圖截取自中央氣象局）

    氣象局提醒，新北市、台北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、新竹縣、新竹市、南投縣等9個縣市的民眾需注意瞬間強降雨，若外出別忘記攜帶雨具。（圖截取自中央氣象局）

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