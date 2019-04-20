真的託夢給郭台銘？他擲筊向媽祖求證 答案嚇歪網友

2019-04-20 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前以「媽祖託夢」為由，宣布投入2020總統國民黨黨內初選，對此，一名氣球達人為釐清媽祖究竟有無託夢給郭台銘，特地到板橋慈惠宮擲筊詢問媽祖，結果答案真的得到3個聖杯，讓他直呼「太玄了」！不過，他也強調，實測影片只是一個實驗的心態，擲筊的結果也只僅供參考。

造型氣球達人「柯男」昨天將實測影片上傳到臉書，影片中他來到板橋慈惠宮，經徵求媽祖同意拍片及確認媽祖在現場後，開始擲筊詢問媽祖，是否知道全台首富、創立鴻海公司，出生在1950年10月18日的郭台銘，以及台灣2020年有總統大選，結果連續兩題媽祖都給了「聖杯」。

接著，第三題柯男便向媽祖詢問，「請問我剛剛提到的郭台銘，祢有託夢給他請他出來選總統嗎？」結果媽祖真的給了「聖杯」，之後他又問了二次確認，媽祖也都是「聖杯」，讓他大吃一驚，直呼連續給了3個聖杯，真的「太玄了」！

柯男說，其實他一開始只是想打臉郭台銘，自己想出來選就不要推給別人，因此媽祖給的答案確實讓他嚇了一跳，不過他也強調，「宗教這種東西其實就是信者恆信」，這部影片只是抱著想實驗心態，一切僅供參考。

許多網友看了紛紛留言說，「你確定他有一鏡到底？」、「接下來會有很多網友殺去慈惠宮了」、「直接問媽祖下一任總統是誰不就好了，還選個屁」、「笑翻XD，推實證精神 」、「相信媽祖娘娘這麼做必有其用意，但我投不投給他也是我的意思﻿」。

造型氣球柯男

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