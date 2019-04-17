郭董在作夢？柯P沒託夢？網傳惡搞圖 「媽祖」應答笑死人

2019-04-17 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今以「媽祖託夢」為由宣布參選總統，讓「媽祖」在網路上掀起一股熱潮，有網友甚至揣摩若媽祖有LINE可以溝通，各政黨政治人物會對媽祖說什麼，讓網友看了全笑翻。

臉書粉絲專頁「悟覺妙天：宇宙の超生命」今在臉書上貼出諸多惡搞對話，其中郭台銘用LINE跟媽祖說，「默娘，祢的腳會痠嗎？我昨天在夢裡追了祢一整夜，祢還叫我一定要出來選」，媽祖答：「那你真的是在做夢。」

其中，還有台北市長柯文哲問媽祖「為什麼我陪祢走了8天祢卻託夢給郭董」？媽祖妙答：「因為你都不睡覺。」

去年參選台北市長失利的丁守中也被惡搞撥好幾通電話給媽祖：「媽祖，可以託夢讓我重選台北市長嗎？」結果慘遭媽祖封鎖；高雄市長韓國瑜雖未LINE媽祖任何一句話，但卻是媽祖急CALL追問「為什麼我看新聞才知道你有邀請我去高雄演講」？

許多網友看了都笑翻，紛紛留言「該用戶已被封鎖超好笑」、「這神明有狠」、「默娘是要怎麼接電話啦XD」、「柯P那張有聲音」、「媽祖本人應該沒有那麼貪財...」、「哈哈哈梗全部用上了」、「好想要媽祖的LINE啊」。

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