媽祖叫我選總統！網友酸國民黨：需要藉口就滿口提女人

2019-04-17 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天宣布參選總統，並且聲稱是媽祖託夢給他，請他替台灣人做事；對此公民團體沃草Watchout整理了「國民黨政治人物參選的100種理由」，並且製成圖表酸說，「你們國民黨的都是媽寶嗎？」

郭台銘今天上午在「發跡地」新北市板橋區慈惠宮參拜時，罕見的以台語向信眾喊話，「媽祖叫我一定要出來、出來做一些事情、為人民！」，表態參選2020總統大選，他說他和媽祖心有靈犀，要為台灣人民做更多事。

郭台銘表態參選之後，沃草便在臉書上整理了「國民黨政治人物參選的100種理由」，其中包括韓國瑜說，「高鐵小姐送我水，叫我選市長！」；朱立倫稱，「淡水阿嬤叫我選總統！」；今天郭台銘再喊，「媽祖叫我選總統」。一票國民黨的政治人物都請女性背書當參選理由，引來沃草酸說，「你們國民黨的都是媽寶嗎？」

貼文在網路上瘋傳，有網友留言，「通通看不起女人，但需要藉口時就滿口提女人」、「沒有女人成不了事，卻不准女人成事」、「這時候就知道搬女力出來支持，知道女性的偉大了吧！」

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